Виторган заявил, что фильмы об СВО очень важны для молодежи
Актер Эммануил Виторган заявил, что военные фильмы, включая картины на тему спецоперации, очень важны для молодежи.
«Грустно смотреть военные фильмы, но они крайне необходимы, особенно для молодого поколения, которое должно знать, что такое "хорошо", а что такое "плохо"», — сообщил он в беседе с NEWS.ru.
По словам Виторгана, представителям молодого поколения важно «прожить такую жизнь» хотя бы на экране. Актер также добавил, что в России сегодня снимают адекватное число ремейков советских фильмов, однако их могло быть и больше.
Ранее в Общественной палате России представили черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру. В перечень вошел 191 проект. При этом в категорию картин, которые рекомендованы для просмотра в 10-11 классах вошла картина «Иди и смотри» Элема Климова о Великой Отечественной войне. Она имеет возрастное ограничение «18+».
Как сообщила «Радиоточке НСН» Елена Драпеко, обсуждаемые фильмы патриотичны, большинство из них сняты в СССР и уже прошли проверку временем, эти картины действительно можно рекомендовать школьникам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru