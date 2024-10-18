Виторган заявил, что фильмы об СВО очень важны для молодежи

«Грустно смотреть военные фильмы, но они крайне необходимы, особенно для молодого поколения, которое должно знать, что такое "хорошо", а что такое "плохо"», — сообщил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Виторгана, представителям молодого поколения важно «прожить такую жизнь» хотя бы на экране. Актер также добавил, что в России сегодня снимают адекватное число ремейков советских фильмов, однако их могло быть и больше.

Ранее в Общественной палате России представили черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру. В перечень вошел 191 проект. При этом в категорию картин, которые рекомендованы для просмотра в 10-11 классах вошла картина «Иди и смотри» Элема Климова о Великой Отечественной войне. Она имеет возрастное ограничение «18+».

Как сообщила «Радиоточке НСН» Елена Драпеко, обсуждаемые фильмы патриотичны, большинство из них сняты в СССР и уже прошли проверку временем, эти картины действительно можно рекомендовать школьникам.

