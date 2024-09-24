СМИ: В Общественной палате представили черновой список фильмов для всей семьи
Общественная палата России представила черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещением для семейного просмотра, сообщает «Коммерсант».
В перечень вошла 191 картина, 181 из которых была снята в СССР. Список был разработан центром «Философия образования» при Московском педагогическом университете.
Он разделен на три возрастные группы: 10–12, 13–15 и 16–17 лет. В первой категории можно встретить фильмы «Тимур и его команда», «Приключения Буратино», «Броненосец «Потемкин». Школьникам более старшего возраста для ознакомления предлагают картины «Тарас Бульба», «28 панфиловцев», «Нахимовец». Наиболее взрослой группе рекомендуют фильмы «Война и мир», «Белорусский вокзал», «Застава Ильича».
При этом замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Фричинская в ходе обсуждения заявила, что фильмы о войне должны иметь возрастное ограничение «18+» из-за сцен насилия. В черновом варианте картин для семейного просмотра есть подобные фильмы, в том числе «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм».
Ранее Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений. Однако кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что в современных условиях советские нарративы не работают, поэтому переснимать старые фильмы не имеет смысла, нужны новые идеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru