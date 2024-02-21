«Вишневый сад» и ветка сакуры: Какой будет постановка Чехова от японского режиссера

«Драматургию Чехова ставят во всем мире: и в Англии, и в США, и в Европе, и даже в Африке. С каждой страной и культурой существуют свои пересечения. И с японцами существуют свои глубокие пересечения. Не случайно выдающийся японский кинорежиссер Акира Куросава переносил место действия русских великих романов в Японию. "Вишневый сад" и ветка сакуры где-то пересекаются… Япония – страна, которая чрезвычайно чтит традицию и по-восточному очень привязана к этой традиции. Думаю, что мы здесь увидим поэзию, которая свойственна японскому, особому взгляду на мир. Это будет, безусловно, интересный проект, тем более сегодня, когда мы так ограничены в международных контактах, сотрудничестве», – сказала Галахова.

Кроме того, критик также выразила уверенность, что с большим успехом пройдет постановка «Вишневый сад» российского режиссера Сергея Женовача. Она также рассказала, что отдельные режиссеры в Германии не хотят ставить спектакли по произведениям Чехова из-за «штампов».

«Смотря кто в России ставит... Например, следующий сезон в сентябре откроет "Студия театрального искусства", Сергей Женовач репетирует "Вишневый сад". Думаю, что это будет событием. А могут быть постановки, которые не станут событием… Думаю, таких много во всем мире. Я разговаривала с немецким режиссером, он вообще не хочет ставить Чехова, потому что боится штампов – паузы, "русское сердце"», – резюмировала собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что государственный академический театр им. Евгения Вахтангова отправится с гастролями на Кипр уже в феврале, в Китай – в июне, а затем в августе. За рубежом коллектив покажет «Евгения Онегина», а также «Войну и мир», передает «Радиоточка НСН».

