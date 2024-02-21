«Вишневый сад» и ветка сакуры: Какой будет постановка Чехова от японского режиссера
Театральный критик Галахова рассказала в эфире НСН, что нового привнесет Мотои Миура в привычный многим россиянам «Вишневый сад».
В постановке «Вишневый сад» японского режиссера Мотои Миура россияне смогут увидеть новую поэзию, которая свойственна особому взгляду на мир, рассказала театральный критик Ольга Галахова в разговоре с НСН. Она отметила, что драматургию русского писателя Антона Чехова ставят в театрах всего мира.
Ранее «Известия» сообщили, что Мотои Миура поставит в мае «Вишневый сад» в усадьбе Чехова, выбрав актеров из труппы театра в Мелихово. Сейчас с его творчеством можно познакомиться, посмотрев спектакль Театра Наций «Друзья» по пьесе Кобо Абэ. Режиссер отметил, что в Японии скучают по российским артистам и отношение японцев к русской классике не изменилось, несмотря на «отмену» на Западе. Галахова отметила, что у России и Японии есть глубокие культурные пересечения.
«Драматургию Чехова ставят во всем мире: и в Англии, и в США, и в Европе, и даже в Африке. С каждой страной и культурой существуют свои пересечения. И с японцами существуют свои глубокие пересечения. Не случайно выдающийся японский кинорежиссер Акира Куросава переносил место действия русских великих романов в Японию. "Вишневый сад" и ветка сакуры где-то пересекаются… Япония – страна, которая чрезвычайно чтит традицию и по-восточному очень привязана к этой традиции. Думаю, что мы здесь увидим поэзию, которая свойственна японскому, особому взгляду на мир. Это будет, безусловно, интересный проект, тем более сегодня, когда мы так ограничены в международных контактах, сотрудничестве», – сказала Галахова.
Кроме того, критик также выразила уверенность, что с большим успехом пройдет постановка «Вишневый сад» российского режиссера Сергея Женовача. Она также рассказала, что отдельные режиссеры в Германии не хотят ставить спектакли по произведениям Чехова из-за «штампов».
«Смотря кто в России ставит... Например, следующий сезон в сентябре откроет "Студия театрального искусства", Сергей Женовач репетирует "Вишневый сад". Думаю, что это будет событием. А могут быть постановки, которые не станут событием… Думаю, таких много во всем мире. Я разговаривала с немецким режиссером, он вообще не хочет ставить Чехова, потому что боится штампов – паузы, "русское сердце"», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что государственный академический театр им. Евгения Вахтангова отправится с гастролями на Кипр уже в феврале, в Китай – в июне, а затем в августе. За рубежом коллектив покажет «Евгения Онегина», а также «Войну и мир», передает «Радиоточка НСН».
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