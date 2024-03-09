«Винни-Пух: Кровь и Мед» забрал пять антипремий «Золотая Малина»

Пять статуэток антипремии «Золотая малина» забрал трэш-хоррор «Винни-Пух: Кровь и Мед». Он победил в главной номинации «Худший фильм», его автор Рис Фрейк-Уотерфилд признан худшим режиссером, а кровожадные убийцы Винни-Пух и Пятачок — худшим дуэтом. Картина также получила призы за худший сценарий и как худший приквел, сиквел или ремейк.

Худшим актером назвали Джона Войта, сыгравшего в фильме «Милосердие», худшей актрисой стала Меган Фокс, появившаяся в «Джонни и Клайде». Фокс также получила награду как худшая актриса второго плана за роль в фильме «Неудержимые 4». Ее партер по комедийному боевику Сильвестр Сталлоне победил в категории «Худший актер второго плана».

Ранее организаторы французской кинопремии «Сезар» объявили номинантов 2024 года. Как сообщает кинопрокатная компания «Про:взгляд», в список попали сразу четыре фильма, которые либо уже демонстрировались, либо будут выпущены в прокат в ближайшее время, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В частности, это ленты «Анатомия падения», получившая 11 номинаций, и «Только ты и я», у которой четыре номинации. По одной получили кинокартины «Природа любви» и «Марс Экспресс».

