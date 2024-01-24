Объявлены номинанты на французскую кинопремию «Сезар»

В частности, это ленты «Анатомия падения», получившая 11 номинаций, и «Только ты и я», у которой четыре номинации. По одной получили кинокартины «Природа любви» и «Марс Экспресс».

Сандра Хюллер («Анатомия падения») и Вирджиния Эфира («Только ты и я») заявлены в номинации «Лучшая актриса», а Мельвиль Пупо («Только ты и я»)

Со-сценарист фильма «Анатомия падения» Артур Харрари помимо номинации за лучший сценарий, также претендует на премию «Лучший актер второго плана» - вместе со Сванном Арло и Антуаном Райнарцем.

Ранее были объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина», которую присуждают за сомнительные достижения в кинематографе. В 2024 году на статуэтку за худший фильм претендуют «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Неудержимые 4», «Мег 2: Бездна», «Шазам! Ярость богов», «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

