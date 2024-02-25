Вин Дизель пообещал грандиозный финал серии в «Форсаже 11»
Американский актер и кинорежиссер Вин Дизель пообещал, что 11-я часть «Форсажа» станет грандиозным финалом серии. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Финал обещает быть грандиозным - это будет не просто завершение франшизы, а семейный праздник, который мы вместе с вами создали», - написал актер.
Режиссером нового «Форсажа» стал Луи Летерье («Перевозчик»). Картина станет прямым продолжением 10-й части. Премьера состоится 4 апреля 2025 года.
По данным журналиста Джеффа Снайдера, бюджет нового «Форсажа» составит около $200 миллионов. Это почти в два раза меньше 10-й части, на производство которой потратили более $340 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru