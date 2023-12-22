СМИ: помощница Вина Дизеля обвинила его в сексуальном насилии

По данным телеканала, поданный в Верховный суд штата Калифорния гражданский иск связан с предполагаемым инцидентом, который произошел в 2010 году. Аста Джонассон утверждает, что Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте.

По словам женщины, сестра Дизеля, которая тогда была главой его продюсерской компании One Race, позвонила ей через несколько часов после инцидента и расторгла трудовые отношения.

Джонассон требует наложения административных штрафов в 10 тысяч долларов за каждое нарушение, а также присуждения штрафных санкций. Об их размере не сообщается.

Ранее стало известно, что Дизель сыграет главную роль в экранизации популярной настольной игры «The Rock 'Em Sock 'Em Robots». В работе над картиной он также выступит как продюсер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

