Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал
Певица Виктория Дайнеко раскритиковала способности коллег по цеху певиц Ольги Бузовой и Вали Карнавал, мнением она поделилась в интервью с Яной Чуриковой.
По ее словам, Бузова делает хороший продакшен, покупает хорошие песни, но плохо поет. Также петь не умет блогерша Валя Карнавал, считает Дайнеко.
В целом певица уверена, что достойным музыкантам сегодня сложно пробиться в топы именно из-за блогеров.
Ранее победительница пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дайнеко рассказала, что в эфир не попали моменты, где продюсер Максим Фадеев критически отзывался об участниках проекта. По словам Дайнеко, продюсер называл героев шоу «серыми мышами». Певица отметила, что герои реалити-шоу хорошо относились друг к другу. Скандалов и интриг между участниками не было, подчеркнула она, передает «Радиоточка НСН».
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