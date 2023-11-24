Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал

Певица Виктория Дайнеко раскритиковала способности коллег по цеху певиц Ольги Бузовой и Вали Карнавал, мнением она поделилась в интервью с Яной Чуриковой.

По ее словам, Бузова делает хороший продакшен, покупает хорошие песни, но плохо поет. Также петь не умет блогерша Валя Карнавал, считает Дайнеко.

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В целом певица уверена, что достойным музыкантам сегодня сложно пробиться в топы именно из-за блогеров.

Ранее победительница пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дайнеко рассказала, что в эфир не попали моменты, где продюсер Максим Фадеев критически отзывался об участниках проекта. По словам Дайнеко, продюсер называл героев шоу «серыми мышами». Певица отметила, что герои реалити-шоу хорошо относились друг к другу. Скандалов и интриг между участниками не было, подчеркнула она, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Ольга БузоваПевицаМузыка

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