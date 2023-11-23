«Не в ответе за Пугачеву»: Кинокритик о возвращении Орбакайте на Первый канал
Позиция родственников Орбакайте не должна быть помехой для ее появления на экране, за артисткой интересно наблюдать, сказал НСН Леонид Павлючик.
Певица и актриса Кристина Орбакайте не отвечает за свою маму певицу Аллу Пугачеву, а если кому-то будет неприятно видеть Орбакайте в сериале на Первом канале, то всегда можно переключить. Об этом НСН заявил член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик.
Ранее Орбакайте сообщила, что на Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность», где она сыграла роль главврача клиники. Дочь певицы Аллы Пугачевой из-за своей «шаткой позиции» касательно спецоперации России на Украине находится под пристальным вниманием, различные ассоциации требуют проверить ее на предмет финансирования ВСУ. По данным общественников, сейчас Орбакайте проживает в США. Павлючик заявил, что с интересом воспримет возвращение Орбакайте на экран.
«Как известно, сын за отца не отвечает. Поэтому не понимаю, какие могут быть претензии к появлению Орбакайте на экране. Если кому-то это не нравится, то можно просто выключить телевизор или переключить на другой канал. Станет ли сериал популярным, можно будет сказать после просмотра хотя бы несколько серий. Но обычно все сериалы на Первом канале воспринимаются зрителями с интересом и дают высокие рейтинги», — сказал кинокритик.
Ранее Орбакайте пропустила премьеру фильма «Любовь-морковь-4: Восстание машин», где сыграла главную роль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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