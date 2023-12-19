В России начались съемки сериала о группе «Комбинация»
Видеосервис Wink.ru сообщил о начале съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе «Комбинация» с Никитой Кологривым, Елизаветой Базыкиной, Анастасией Уколовой, Павлом Прилучным и Даниилом Воробьевым в главных ролях.
Режиссером «Комбинации» выступил Никита Власов. Сериал пополнит линейку Wink Originals и выйдет в следующем году. Сериал расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.
Среди продюсеров проекта Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над сериалом «Король и Шут».
По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери принимает решение изменить свою жизнь и заняться продюсированием музыкальной группы, о чем всегда мечтал. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым, вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в СССР поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки.
Ранее вышел трейлер третьего сезона драматического триллера «Медиатор» режиссера Артема Аксененко. Новые серии должны выйти 4 января. В новых сериях профессиональный переговорщик Павлов, роль которого сыграл Андрей Бурковский, окажется жертвой социальной травли. На этом фоне он переосмыслит многие свои убеждения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru