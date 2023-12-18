«От Прилучного до Орбакайте»: KION назвал лучшие оригинальные сериалы 2023 года

Далее расположились комедия «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева, история о маньяке-душителе «Замаячный», эротическая мелодрама «Клиника счастья» с Дарьей Мороз, военная драма «Банда ЗИГ ЗАГ» с Игорем Петренко, документальный фильм о жизни девушек из секс-индустрии «Жизнь по вызову.Док», психиатрический детектив «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым, а также четвертый сезон мелодрамы «Тест на беременность» с Кристиной Орбакайте.

Телевизионный обозреватель Александр Мельман ранее говорил НСН, что претендующие на премию ТЭФИ сериалы «Раневская» и «Шаляпин» являются очень качественными и достойны друг друга.

