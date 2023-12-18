«От Прилучного до Орбакайте»: KION назвал лучшие оригинальные сериалы 2023 года
Онлайн-кинотеатр KION назвал десять самых популярных оригинальных сериалов, выходивших в 2023 году на стриминге.
В тройку лидеров вошли сериал «Жизнь по вызову-2» режиссера Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым, «Почка-2» с Любовью Аксеновой и «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук, сообщили НСН в KION.
Далее расположились комедия «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева, история о маньяке-душителе «Замаячный», эротическая мелодрама «Клиника счастья» с Дарьей Мороз, военная драма «Банда ЗИГ ЗАГ» с Игорем Петренко, документальный фильм о жизни девушек из секс-индустрии «Жизнь по вызову.Док», психиатрический детектив «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым, а также четвертый сезон мелодрамы «Тест на беременность» с Кристиной Орбакайте.
Телевизионный обозреватель Александр Мельман ранее говорил НСН, что претендующие на премию ТЭФИ сериалы «Раневская» и «Шаляпин» являются очень качественными и достойны друг друга.
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- «От Прилучного до Орбакайте»: KION назвал лучшие оригинальные сериалы 2023 года
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