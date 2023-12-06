Вышел трейлер нового сезона сериала «Медиатор»
Вышел трейлер третьего сезона драматического триллера «Медиатор» режиссёра Артёма Аксёненко. Анонс опубликован на YouTube-канале платформы «Кинопоиск». Новые серии должны выйти 4 января.
В новых сериях профессиональный переговорщик Павлов, роль которого сыграл Андрей Бурковский, окажется жертвой социальной травли. На этом фоне он переосмыслит многие свои убеждения.
Как отмечают в онлайн-кинотеатре, зрители смогут увидеть впечатляющую любовную линию между персонажами Андрея Бурковского и Ирины Старшенбаум, которая исполнила роль следователя Евгении. Она обращается за помощью к Павлову для расследования деятельности секты неких «бегунов».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях в интернете появился тизер-трейлер второго сезона «Дома Дракона».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru