Вышел трейлер нового сезона сериала «Медиатор»

Вышел трейлер третьего сезона драматического триллера «Медиатор» режиссёра Артёма Аксёненко. Анонс опубликован на YouTube-канале платформы «Кинопоиск». Новые серии должны выйти 4 января.

В новых сериях профессиональный переговорщик Павлов, роль которого сыграл Андрей Бурковский, окажется жертвой социальной травли. На этом фоне он переосмыслит многие свои убеждения.

Как отмечают в онлайн-кинотеатре, зрители смогут увидеть впечатляющую любовную линию между персонажами Андрея Бурковского и Ирины Старшенбаум, которая исполнила роль следователя Евгении. Она обращается за помощью к Павлову для расследования деятельности секты неких «бегунов».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях в интернете появился тизер-трейлер второго сезона «Дома Дракона».

