Новый сервис не составит конкуренцию онлайн-кинотеатрам и будет иметь «региональный колорит».

«Сам по себе компонент видео по запросу, его наличие на каком-то сайте не означает, что вы выходите в конкуренцию с лидерами рынка онлайн-кинотеатров. Вы можете у себя на сайте тоже видеоролики развешивать, от этого вы не станете конкурентом «Кинопоиска». Плюс у РТРС была всегда модель рекламная, а у российских онлайн-кинотеатров на 95% доходы складываются из платежей пользователей в рамках подписок. Поэтому на каком-то небольшом фрагменте рынка можно выстраивать какие-то партнерские отношения. Например, мне кажется, что взаимодействие РТРС с «Витрина ТВ», уполномоченной организацией по распространению сигнала федеральных каналов в интернете, может быть каким-то плодотворным и перспективным. Эта история будет с региональным колоритом», - отметил специалист.

В целом для нового сервиса на российском рынке онлайн-кинотеатров сейчас места просто нет, а конкуренция высокая, считает Бырдин.

«Новым игрокам зайти уже будет крайне сложно. С точки зрения каталогов сервисов уже очень высокая конкуренция за контент. Порог выхода на этот рынок с точки зрения затрат, которые нужно нести для соблюдения норм действующего законодательства, стал за последние годы очень высокий. Конкуренция на этом рынке достаточно большая, чтобы туда еще кто-то хотел вклиниться. В этот рынок могут входить новые инвесторы, но уже в рамках существующих сервисов», - полагает Бырдин.

Законопроект о прокатных удостоверениях онлайн-кинотеатрам будет существенно доработан ко второму чтению после обращений в Госдуму участников рынка, заявил ранее НСН глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

