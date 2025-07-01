«Мы слышим всех, все предложения обрабатываем. Работаем над поправками ко второму чтению, будут определенные изменения. Мы сейчас ведем консультации. Насколько подробно будут учтены замечания участников отрасли, я сказать не могу, но уже могу анонсировать, что законопроект будет существенно доработан. Нужно немного набраться терпения, чтобы мы смогли уже озвучить нашу позицию публично ко второму чтению. Законопроект не отложен, мы его активно обсуждаем, сегодня запланировано еще одно обсуждение данного вопроса. Прокатные удостоверения будут выдаваться проектам, которые будут представлены после вступления закона в силу», - рассказал он.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает запрет онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения. Проект закона также расширяет перечень оснований для выдачи прокатного удостоверения: к прокату в России запретят фильмы, где дискредитируются российские духовно-нравственные ценности или пропагандируется отрицание таких ценностей. Если закон примут, Минкульт сможет вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения, к примеру, для возрастной маркировки фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

