«Верим в Толстого!»: Точкой безубыточности кинотеатров назвали 50 млрд рублей в год

Прогноз председателя совета Фонда кино Владимира Толстого о сборах в 40 млрд рублей может сбыться, однако даже для «работы в ноль» нужно на 10 млрд больше, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.

Точкой безубыточности российских кинотеатров в 2024 году станут сборы в 50 млрд рублей, при этом индустрия хочет верить в обещания председателя совета Фонда кино Владимира Толстого, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН.

Советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой ранее заявил ТАСС, что сборы кинотеатров по итогам этого года могут превысить показатели 2023-го в 40 млрд рублей.

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«Будем надеяться, что цифра в 40 миллиардов - это правда. Это вполне реализуемая история с учетом того, что потенциал российского кино большой, фильмов-миллиардников становится больше, плюс перед Новым годом цены на билеты в кино немножко догнали инфляцию. Пока с начала года вышло пять фильмов, собравших больше миллиарда: "Холоп 2", "Бременский музыканты", "Три богатыря", "Мастер и Маргарита" и "Лед 3". Чтобы кинотеатры работали в ноль, по 2022 году эта цифра должна была быть в районе 32-35 млрд рублей, по второй половине 2023 года мы понимали, что это порядка 45 млрд, а по итогам 2024 года точка безубыточности кинотеатров будет на уровне 50 млрд рублей», - сказал Воронков.

При этом он отметил, что отсутствие летом сильных релизов бьет по осенним сборам.

«Подход "протянуть лето за счет заработанного зимой" не совсем правильный. Кинотеатры должны работать и летом, и круглый год, потому что мы теряем кинохождение. Яркий пример – старт в 2023 году "Повелителя ветра" (собрал в прокате 521 млн рублей – прим. НСН). Это сильнейший проект, который мог свободно собрать 1,5-2 млрд рублей, но он был первым после пятимесячного затишья и людей приходилось возвращать в кино. Каждый год приходится раскручивать барабан кинохождения, который останавливается в июне. Осенью приходится заново приучать ходить людей в кино», - посетовал собеседник НСН.

Один из продюсеров фильма «Холоп 2» Виталий Шляппо ранее подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что третья часть комедии выйдет на экраны в январе 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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