«Верим в Толстого!»: Точкой безубыточности кинотеатров назвали 50 млрд рублей в год

Точкой безубыточности российских кинотеатров в 2024 году станут сборы в 50 млрд рублей, при этом индустрия хочет верить в обещания председателя совета Фонда кино Владимира Толстого, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН.

Советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой ранее заявил ТАСС, что сборы кинотеатров по итогам этого года могут превысить показатели 2023-го в 40 млрд рублей.