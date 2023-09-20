«Величайший иллюстратор»: Сафронов о смерти создателя «Дяди Степы»
Художника Германа Мазурина можно считать величайшим иллюстратором советского времени, сказал в беседе с NEWS.ru член Российской академии художеств Никас Сафронов.
По его словам, Мазурин был человеком невероятной работоспособности. Художник оформил более 300 книг за свою жизнь.
Сафронов рассказал, что Сергей Михалков выбрал Мазурина из-за его таланта, хотя мог выбрать совершенно любого иллюстратора.
Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе, будущий иллюстратор окончил художественную школу, без экзаменов поступил в Пензенское художественное училище, а позже окончил графический факультет Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова, отмечает RT. Одним из первых персонажей Мазурина стал Дядя Степа для книги поэта и писателя Сергея Михалкова. Впоследствии художник оформил более 300 книг, в том числе создал иллюстрации для произведений «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита».
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- «Величайший иллюстратор»: Сафронов о смерти создателя «Дяди Степы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru