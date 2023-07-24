МК: Художника Германа Мазурина госпитализировали в тяжелом состоянии

Создателя образа «Дяди Степы», иллюстратора «Старика Хоттабыча», известного детского художника Германа Мазурина госпитализировали в тяжелом состоянии в столице, сообщает «Московский Комсомолец».

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По информации издания, 90-летний иллюстратор в воскресенье вечером, 23 июля, неудачно упал. Это произошло в квартире Мазурина на Малой Дмитровке.

По предварительным данным, у художника серьезная травма головы, передает МК.

Ранее стало известно, что актера и музыканта Джонни Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ХудожникиГоспитализация

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