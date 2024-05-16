Ведущему «Поле чудес» Якубовичу подарили украинский дрон
16 мая 202418:45
Участник СВО Руфет Рустамов из Новочеркасска подарил ведущему ТВ-шоу «Поле чудес» Леониду Якубовичу украинский беспилотник.
По его словам, дрон сбили бойцы «батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии».
«Ребята просили, чтобы я в целости привёз эту экспозицию и вручил её вам», — заявил военнослужащий, добавив, что с детства хотел принять участие в шоу.
Ранее народный артист РФ Леонид Якубович написал сценарий для спектакля «Выбор», посвященного спецподразделению «Альфа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru