Ведущему «Поле чудес» Якубовичу подарили украинский дрон

Участник СВО Руфет Рустамов из Новочеркасска подарил ведущему ТВ-шоу «Поле чудес» Леониду Якубовичу украинский беспилотник.

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По его словам, дрон сбили бойцы «батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии».

«Ребята просили, чтобы я в целости привёз эту экспозицию и вручил её вам», — заявил военнослужащий, добавив, что с детства хотел принять участие в шоу.

Ранее народный артист РФ Леонид Якубович написал сценарий для спектакля «Выбор», посвященного спецподразделению «Альфа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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