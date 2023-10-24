Россиянин выставил на продажу дыню, которую выиграл на «Поле чудес»

Продавец рассказал, что участнику программы Глебу Васильченко выпал сектор «Приз». Ведущий шоу Леонид Якубович предложил ему 55 тысяч рублей, однако игрок выбрал приз, коим и оказалась та самая дыня. Уточняется, что овощ засветился в программе от 20 октября 2023 года.

«Так как дыня была в эфире «Первого канала» и, конечно же, в руках Леонида Якубовича, она наверняка стоит дороже чем 55 000 рублей. Поэтому на данный момент она продается со скидкой», - говорится в описании.

Продавец также отметил, что если дыню не купят в течение недели, то её просто съедят.

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