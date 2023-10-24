Россиянин выставил на продажу дыню, которую выиграл на «Поле чудес»

Житель Санкт-Петербурга решил продать дыню, которую выиграл в телешоу «Поле чудес». Как сообщает «ФедералПресс», соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

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Продавец рассказал, что участнику программы Глебу Васильченко выпал сектор «Приз». Ведущий шоу Леонид Якубович предложил ему 55 тысяч рублей, однако игрок выбрал приз, коим и оказалась та самая дыня. Уточняется, что овощ засветился в программе от 20 октября 2023 года.

«Так как дыня была в эфире «Первого канала» и, конечно же, в руках Леонида Якубовича, она наверняка стоит дороже чем 55 000 рублей. Поэтому на данный момент она продается со скидкой», - говорится в описании.

Продавец также отметил, что если дыню не купят в течение недели, то её просто съедят.

Ранее лондонский аукционный дом Propstore Auction выставил на продажу шлем от оригинального костюма дроида C-3PO из киновселенной «Звёздные войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ТелевидениеПродажаЛеонид Якубович

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