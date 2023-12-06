Ведущая Коваль рассказала о позеленевшем от шутки про «Поле чудес» Якубовиче
Бывшая участница телевизионного тревел-шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, что однажды пошутила над ведущим «Поля чудес» Леонидом Якубовичем.
По словам теледивы, шутка про «крутите барабан» Якубовичу не понравилась. Популярный телеведущий «просто позеленел», сказала Коваль в шоу AgentShow Анастасии Ивлеевой.
Ведущая предположила, что за долгие годы существования «Поля чудес» Якубович устал от подобных шуток.
Ранее Якубович признался, что немного сожалеет о долгих годах работы в «Поле чудес». Он считает, что мог бы реализовать себя в других проектах, отмечает «Радиоточка НСН».
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