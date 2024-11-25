«Вдохновлялся бомжами»: Актер Янковский о сериале «Преступление и наказание»

Актер Иван Янковский, сыгравший Родиона Раскольникова в сериале Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», рассказал, что перед съемками отдыхал в США, где ему удалось войти в этот образ.

"Я черпал видение образа Раскольникова из американских бомжей, которые жили под мостами. У меня был месяц до начала работы, я всё это время пытался подготовиться. Обрастал бородой, ходил с грязными ногтями (…) Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут, и эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом», - сказал Янковский в эфире одного из YouTube-шоу.

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Премьера сериала «Преступление и наказание» несколько раз откладывалась, в итоге вместо 26 октября она состоялась 2 ноября. Киновед и кинокритик Александр Шпагин говорил в этой связи НСН, что в сериале могли найти «какие-то аналогии, аллюзии и неправильные интонации», после чего его попросили перемонтировать.

Вместе с тем, в «Кинопоиске» сообщили, что этот сериал уже посмотрел миллион зрителей, что стало рекордом для премьер платформы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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