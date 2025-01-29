Бондарчук решил выйти из совета директоров «Ленфильма»
Режиссер Федор Бондарчук планирует выйти из состава совета директоров киностудии «Ленфильм», где был председателем. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и на двоих собеседников на медиарынке.
Уточняется, что Бондарчук решил пойти на такой шаг на фоне череды смен директоров киностудии и нестабильного финансового состояния «Ленфильма».
По данным источников РБК, распоряжение в ближайшее время подпишет Росимущество, которому принадлежит «Ленфильм».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Бондарчук снимет ремейк советской комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru