«Мосфильм» выпустил первую картину, дублированную для западного зрителя с помощью ИИ
«Мосфильм» впервые дублировал фильм для зарубежного зрителя с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров в интервью «Парламентской газете».
Он уточнил, что с помощью новых технологий на испанский дублировали фильм режиссера Николая Лебедева «Звезда» 2002 года. Картина доступна для просмотра на YouTube. Как подчеркнул Шахназаров, «Мосфильм» в этом случае не преследует коммерческого интереса, однако фильмы остаются единственным вариантом «мягкой силы» для России. Ранее проекты были доступны для просмотра только с субтитрами.
При этом российские картины набирали до 50 миллионов просмотров в месяц. По словам директора «Мосфильма», фильмы не имели такого числа зрителей даже в советское время.
Ранее сообщалось, что сборы экспорта российского кино за девять месяцев текущего года выросли с $11,8 миллиона до $15,3 миллиона год к году. Лидером по сборам стал мультфильм «Маша и Медведь» ($2,8 млн), на втором месте — анимация «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн), на третьем — «Снежная королева: Разморозка» ($2 млн), передает «Радиоточка НСН».
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