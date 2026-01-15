«Важнейший персонаж 2000-х»: Егору Кончаловскому исполнилось 60 лет
Он стал частью новой волны кинематографистов, которые объединяя менталитет интеллигента с коммерческим кино, снимали фильмы со смыслом и вернули зрителя в кинотеатры, заявил Александр Шпагин.
Режиссер Егор Кончаловский стал одним из важнейших представителей российского кинематографа 2000-х годов. Благодаря симбиозу элитарного сознания и коммерческого нарратива им удалось вернуть зрителя в кинотеатры и возродить кинематограф после провальных 1990-х, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
Режиссеру, сценаристу и продюсеру Егору Кончаловскому 15 января исполнилось 60 лет. В 1992 году совместно с Андреем Разенковым создал рекламную студию «PS TVC», режиссируя рекламные и музыкальные ролики. В 1999-ом, не имея профессионального оборазования, попробовал себя в игровом кино, сняв «Затворника». В 2002-ом вышел «Антикиллер», спустя три года - «Побег», а в 2020-м триллер «На Луне». Его последняя на сегодняшний день работа – «Авиатор» (2025).
«Егор Кончаловский - важнейший персонаж 2000-х годов. Он был одним из первых, кто запускал новый тренд коммерческого кино и возвращал зрителей в кинотеатры после провала 1990-х. В середине 90-х дошло до того, что выпускалось 20 фильмов в год. Потом был первый прорыв – картина «Особенности национальной охоты», которую смотрели на видоках, полностью забыв про кинотеатры. А настоящий перелом случился с «Дневного дозора». Возникла новая волна коммерческих режиссеров и интересных фильмов. Одним из главных среди них был Егор Кончаловский. В кинематограф пришли люди высокой культуры, которые совмещали в себе моменты элитарного кино (не артхаусного), интеллигентского сознания с коммерческими и зрительскими нарративами. Это были фильмы со смыслом: с одной стороны, боевик, а с другой, социальная притча», - рассказал Шпагин.
Оставшись героем 2000-х, Егор Кончаловский имеет все шансы стать российским Спилбергом, считает кинокритик.
«Кончаловский - человек, которому на роду написано снимать что-то исключительно утонченное. Он удивительно искренний, веселый, интеллигентный, легкий человек. Но, как человек, воспитывавшийся в Европах, хотел охватить большее количество аудитории. Ведь это можно сделать не стыдно, а интересно, с ощущением неоднозначности мира, постижения мира через коммерческие нарративы. В этом была сила этой новой волны, также были созданы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Эта волна держала кинематограф в 2000-х годах, пока он не опопсел и не пришел в полную негодность. Кончаловский как бы остался героем своего времени. Но он далеко еще не реализовал себя, я жду от него шедевров. Пусть он будет нашим Спилбергом», - добавил критик.
