«Егор Кончаловский - важнейший персонаж 2000-х годов. Он был одним из первых, кто запускал новый тренд коммерческого кино и возвращал зрителей в кинотеатры после провала 1990-х. В середине 90-х дошло до того, что выпускалось 20 фильмов в год. Потом был первый прорыв – картина «Особенности национальной охоты», которую смотрели на видоках, полностью забыв про кинотеатры. А настоящий перелом случился с «Дневного дозора». Возникла новая волна коммерческих режиссеров и интересных фильмов. Одним из главных среди них был Егор Кончаловский. В кинематограф пришли люди высокой культуры, которые совмещали в себе моменты элитарного кино (не артхаусного), интеллигентского сознания с коммерческими и зрительскими нарративами. Это были фильмы со смыслом: с одной стороны, боевик, а с другой, социальная притча», - рассказал Шпагин.

Оставшись героем 2000-х, Егор Кончаловский имеет все шансы стать российским Спилбергом, считает кинокритик.

«Кончаловский - человек, которому на роду написано снимать что-то исключительно утонченное. Он удивительно искренний, веселый, интеллигентный, легкий человек. Но, как человек, воспитывавшийся в Европах, хотел охватить большее количество аудитории. Ведь это можно сделать не стыдно, а интересно, с ощущением неоднозначности мира, постижения мира через коммерческие нарративы. В этом была сила этой новой волны, также были созданы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Эта волна держала кинематограф в 2000-х годах, пока он не опопсел и не пришел в полную негодность. Кончаловский как бы остался героем своего времени. Но он далеко еще не реализовал себя, я жду от него шедевров. Пусть он будет нашим Спилбергом», - добавил критик.

