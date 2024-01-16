«Всем важно оттаять!»: Иван Ургант призвал следить за ним в соцсетях

«Следите за социальными сетями, там немедленно будет опубликовано все, что я хотел бы сказать. Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение», - сказал собеседник НСН.

Перед Новым годом стало известно, что Ургант неожиданно вернулся из-за границы в российскую столицу, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда он стал одним из ведущих благотворительного аукциона фонда «Друзья», соучредителем которого числится.

