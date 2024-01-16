«Всем важно оттаять!»: Иван Ургант призвал следить за ним в соцсетях
Актер и телеведущий Иван Ургант в эфире НСН рассказал о замерзших после прогулки собаках и призвал всех «немного оттаять».
Актер и телеведущий Иван Ургант на вопрос о творческих проектах и занятиях рассказал НСН, что сейчас занят лишь отогреванием своих собак после прогулки.
«Следите за социальными сетями, там немедленно будет опубликовано все, что я хотел бы сказать. Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение», - сказал собеседник НСН.
Перед Новым годом стало известно, что Ургант неожиданно вернулся из-за границы в российскую столицу, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда он стал одним из ведущих благотворительного аукциона фонда «Друзья», соучредителем которого числится.
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