Исследование: Школьники чаще всего хотят перечитать «Собачье сердце» и «Преступление и наказание»
Исследование сервиса «Литрес» и онлайн‑школы Skysmart показало, как современные школьники относятся к произведениям из школьной программы. Многие подростки воспринимают классическую литературу как книги, к которым стоит вернуться уже во взрослом возрасте. Результаты исследования есть у НСН.
Опрос выявил, что более четверти респондентов не могут полностью понять смысл классических текстов с первого прочтения. Из них 12% сталкивались с такой ситуацией однажды, а 17% регулярно замечают: глубина идей произведений раскрывается лишь спустя время.
Лидером среди книг, которые школьники планируют перечитать повзрослев, стало «Собачье сердце» Михаила Булгакова (12%). За ним следуют «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского (11%) и «На дне» Максима Горького (10%). Также в список вошли «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Война и мир» Толстого и «Евгений Онегин» Пушкина.
Кроме того, исследование показало, что чтение классики нередко становится коллективным процессом: 20% опрошенных обсуждают произведения со сверстниками, чтобы найти новые трактовки. Ещё 8% обращаются к работам литературоведов и критиков, а 11% подростков полагаются исключительно на собственное восприятие текста.
Ранее генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда рассказал НСН, что сегодня наблюдается тенденция расширения аудитории библиотек, но к основной функции учреждений добавляется стремление к живому общению и комфорт.
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