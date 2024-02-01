Вампирский панк: «Сергий» из одноименного сериала сделал кавер на «Сектор Газа»

«Опыт съемки музыкального видео был для меня достаточно волнительным. Дело в том, что со мной в подростковом возрасте произошла история, после которой у меня появился страх петь публично. Я попал к не очень профессиональным преподавателям, меня плохо подготовили, и я провалил экзамен. Но на записи и съемках кавера «Лирики» я получил огромное удовольствие от процесса», - рассказал Роман Маякин.

Со своей стороны, экс-гитарист группы «Сектора Газа» Игорь Жирнов сказал, что клип и новая аранжировка песни ему понравились.

«Здорово, что “Сектор Газа” до сих пор вдохновляет многих людей: лично знаю кавер-группы, которые дают концерты, это их работа, и им она нравится. Возможно, люди обращаются к музыке того времени, потому что в новой музыке их ничего не цепляет, не так много новых хороших песен», - предположил музыкант.

генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов ранее рассказывал НСН, что сериал «Сергий против нечисти» попал в число самых популярных у пиратов в 2023 году. Третий сезон сериала выходит 1 февраля.

