Вампирский панк: «Сергий» из одноименного сериала сделал кавер на «Сектор Газа»
Актер Роман Маякин, сыгравший главную роль в сериале «Сергий против нечисти. Яга», исполнил кавер на песню группы «Сектор Газа» «Лирика», сообщили НСН в онлайн-кинотеатре KION.
В клипе на эту песню «Сергий» поет, а музыкальные партии исполняют представители нечисти — вампиры, Лихо, Яга, и Лось.
«Опыт съемки музыкального видео был для меня достаточно волнительным. Дело в том, что со мной в подростковом возрасте произошла история, после которой у меня появился страх петь публично. Я попал к не очень профессиональным преподавателям, меня плохо подготовили, и я провалил экзамен. Но на записи и съемках кавера «Лирики» я получил огромное удовольствие от процесса», - рассказал Роман Маякин.
Со своей стороны, экс-гитарист группы «Сектора Газа» Игорь Жирнов сказал, что клип и новая аранжировка песни ему понравились.
«Здорово, что “Сектор Газа” до сих пор вдохновляет многих людей: лично знаю кавер-группы, которые дают концерты, это их работа, и им она нравится. Возможно, люди обращаются к музыке того времени, потому что в новой музыке их ничего не цепляет, не так много новых хороших песен», - предположил музыкант.
генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов ранее рассказывал НСН, что сериал «Сергий против нечисти» попал в число самых популярных у пиратов в 2023 году. Третий сезон сериала выходит 1 февраля.
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