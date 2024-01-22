Вышел трейлер третьего сезона сериала «Сергий против нечисти». Видео
Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга» с участием Лукерьи Ильяшенко, Елены Подкаминской и Романа Маякина.
Картина является третьим сезоном «народного фэнтези». В ней рассказывается о том, как в Москве начинают пропадать знаменитости и обычные люди. Эти истории расследуют борец с темными силами Сергий и капитан полиции Катя. Первый сезон сериала вышел в 2021 году, второй под названием «Шабаш» - в 2022-м. Новый сезон выйдет в онлайн-кинотеатре 1 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru