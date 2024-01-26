«От Прилучного до Сергия»: В KION назвали самые желанные сериалы для пиратов
Рост активности пиратов может быть связан с ростом качества и количества оригинальных российских сериалов, сказал в эфире НСН Алексей Иванов.
Интерес кинопиратов к отечественным фильмам и сериалам в 2023 году действительно вырос, подтвердил в интервью НСН генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов.
По данным «Коммерсанта», российские медиахолдинги и видеосервисы в 2023 году столкнулись с усиленным напором пиратов, чье внимание все больше распространяется на оригинальные российские фильмы и сериалы. На этом фоне пытаются усилить борьбу с пиратством.
«Число инициированных блокировок и удаления ссылок в 2023 году превысили показатели 2022 года. Онлайн-кинотеатры активно инвестируют в собственные проекты. Вероятно, рост пиратства может быть связан с ростом качества и количества российских фильмов и сериалов. Среди оригинальных проектов KION самыми популярными у пиратов в 2023 году были сериалы "Жизнь по вызову", "Почка", "Замаячный", "Сергий против нечисти" и "Клиника счастья"», - сказал Иванов.
Он также рассказал о комбинированной борьбе с пиратами.
«Вместе с тем повысилась эффективность блокировок. Это связано, как с совершенствованием механизмов, предусмотренных законодательством, так и с более ответственным подходом правообладателей. При этом борьба с пиратством ведется не только на уровне блокировок, но еще и благодаря развитию самих стриминговых платформ. Отечественные стриминги все больше внедряют искусственный интеллект, что повышает комфорт пользователей», - заключил собеседник НСН.
Ранее Иванов говорил НСН, что в 2023 году самыми популярными проектами на KION были драма о рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову», драмеди о проблеме пересадки донорских органов с Любовью Аксеновой «Почка» и медицинская мелодрама со Светланой Ивановой «Тест на беременность».
Министр культуры РФ Ольга Любимова в середине января пригрозила кинопиратам. По ее словам, закрытие двух-трех кинотеатров может оказать отрезвляющий эффект на отрасль. Кинокритик Роман Григорьев сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что власти «прослезились», подсчитав, сколько денег недополучили производители российских картин на фоне нелегальных показов в кинотеатрах «Барби», «Оппенгеймера» и других голливудских хитов.
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