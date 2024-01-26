«От Прилучного до Сергия»: В KION назвали самые желанные сериалы для пиратов

Интерес кинопиратов к отечественным фильмам и сериалам в 2023 году действительно вырос, подтвердил в интервью НСН генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов.

По данным «Коммерсанта», российские медиахолдинги и видеосервисы в 2023 году столкнулись с усиленным напором пиратов, чье внимание все больше распространяется на оригинальные российские фильмы и сериалы. На этом фоне пытаются усилить борьбу с пиратством.