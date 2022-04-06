Валерия запускает музыкальную соцсеть
Исполнительница Валерия вместе с партнерами запускает музыкальную соцсеть, сообщают «Ведомости».
Валерии Перфиловой в компании ООО «Мьюзикграм», которая была зарегистрирована 31 марта, принадлежит 33%, еще 34% – у Анны Ахмедовой, жены миллиардера Фархада Ахмедова. Владелицей оставшейся доли является Евгения Терентьева.
При регистрации компании были указаны следующие виды деятельности: деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий и т. д.
В сочетании с названием «Мьюзикграм» это может говорить о планах по запуску Валерией новой соцсети.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Валерия запускает музыкальную соцсеть
- В России могут продлить майские выходные до 10 дней
- Депутат Госдумы: США хотели через окружение надавить на Путина, но не смогли
- Пентагон: США продолжили обучение украинских военных с американским оружием
- Четыре человека отравились угарным газом на Ставрополье
- Небензя: Украина планировала решить вопрос Донбасса «военным путем»
- В Москве ожидается потепление до 16 градусов
- Псаки: Война с РФ не отвечает интересам США
- Google опроверг блокировку сайта Минобороны РФ в поисковой выдаче
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 490 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru