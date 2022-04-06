Валерия запускает музыкальную соцсеть

Валерии Перфиловой в компании ООО «Мьюзикграм», которая была зарегистрирована 31 марта, принадлежит 33%, еще 34% – у Анны Ахмедовой, жены миллиардера Фархада Ахмедова. Владелицей оставшейся доли является Евгения Терентьева.

При регистрации компании были указаны следующие виды деятельности: деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий и т. д.

В сочетании с названием «Мьюзикграм» это может говорить о планах по запуску Валерией новой соцсети.

