Валерий Леонтьев вернулся на сцену после тяжелой болезни

Российский певец и композитор Валерий Леонтьев вновь вышел на сцену после двухлетнего перерыва, пишет газета «Комсомольская правда».

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По информации издания, артист выступил на закрытом мероприятии. Помимо прочего, он исполнил свой знаменитый хит «Дельтаплан».

Гости мероприятия отметили, что Леонтьев заметно похудел и немного пошатывался. Выступление продлилось около часа. Гонорар певца составил 10 миллионов рублей.

Последние годы 74-летний Леонтьев боролся с тяжелым заболеванием. Певец перенес две операции. От излишнего внимания артист скрывался в резиденции в Майами.

В ноябре 2023 года стало известно, что Леонтьев приехал в Россию, чтобы обновить дизайн своей квартиры, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/valera_leontiev
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