Валерий Леонтьев вернулся на сцену после тяжелой болезни

По информации издания, артист выступил на закрытом мероприятии. Помимо прочего, он исполнил свой знаменитый хит «Дельтаплан».

Гости мероприятия отметили, что Леонтьев заметно похудел и немного пошатывался. Выступление продлилось около часа. Гонорар певца составил 10 миллионов рублей.

Последние годы 74-летний Леонтьев боролся с тяжелым заболеванием. Певец перенес две операции. От излишнего внимания артист скрывался в резиденции в Майами.

В ноябре 2023 года стало известно, что Леонтьев приехал в Россию, чтобы обновить дизайн своей квартиры, сообщает «Радиоточка НСН».

