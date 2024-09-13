Валентина Талызина открыла сезон в театре Моссовета

Главные роли в постановке исполнили 89-летняя народная артистка РСФСР Валентина Талызина и 39-летний актер Станислав Бондаренко.

Кроме того, на сборе труппы художественным руководителем Евгением Марчелли были анонсированы премеры — «Макбет» Андрея Кончаловского, «Клоп» по пьесе Владимира Маяковского, новая редакция «Чайки» Антона Чехова и «Сны городничего» по Николаю Гоголю.

Кроме того, лучшие сотрудники и актеры стали лауреатами премии театрального режиссера Юрия Завадского, который почти сорок лет занимал должность главного режиссера Театра имени Моссовета, а также к 130-летию со дня рождения Завадского был открыт его мемориальный кабинет.

Ранее сообщалось, что спектакль под рабочим названием «Солнце Ландау» будет поставлен в театре имени Евгения Вахтангова в новом сезоне.

