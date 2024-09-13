Валентина Талызина открыла сезон в театре Моссовета
Премьера спектакля «Пиковая дама» (постановщик — Игорь Яцко) открыла 102-й сезон Государственного академического театра имени Моссовета. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Главные роли в постановке исполнили 89-летняя народная артистка РСФСР Валентина Талызина и 39-летний актер Станислав Бондаренко.
Кроме того, на сборе труппы художественным руководителем Евгением Марчелли были анонсированы премеры — «Макбет» Андрея Кончаловского, «Клоп» по пьесе Владимира Маяковского, новая редакция «Чайки» Антона Чехова и «Сны городничего» по Николаю Гоголю.
Кроме того, лучшие сотрудники и актеры стали лауреатами премии театрального режиссера Юрия Завадского, который почти сорок лет занимал должность главного режиссера Театра имени Моссовета, а также к 130-летию со дня рождения Завадского был открыт его мемориальный кабинет.
Ранее сообщалось, что спектакль под рабочим названием «Солнце Ландау» будет поставлен в театре имени Евгения Вахтангова в новом сезоне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде
- В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП
- Валентина Талызина открыла сезон в театре Моссовета
- Волочкова оскорбила в соцсетях дочь Успенской
- В России утильсбор на авто проиндексируют на 70-85% с 1 октября
- The Cure анонсировали первый альбом за 16 лет
- Умер пианист Сергей Белоглазов
- Кирби: США исходят из собственных расчётов, запрещая Киеву бить по территории РФ
- При крушении самолета в Болгарии погибли два пилота
- В Китае начнут повышать пенсионный возраст с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru