В Вахтанговском театре поставят спектакль о физике Льве Ландау

Спектакль под рабочим названием «Солнце Ландау» будет поставлен в театре имени Евгения Вахтангова в новом сезоне. Об этом заявил главный режиссер Анатолий Шульев, сообщает ТАСС.

Евгений Миронов сыграет главную роль в новом спектакле Валерия Фокина

По его словам, в настоящее время пишется сценарий будущего спектакля о выдающемся ученом, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау.

«Мне кажется, он прожил очень неординарную, интересную, захватывающую жизнь, чтобы оказаться на сцене», - отметил режиссер.

Ранее в Театре Пушкина назвали главную премьеру юбилейного сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРежиссерТеатр ВахтанговаСпектакль

Горячие новости

Все новости

партнеры