В Вахтанговском театре поставят спектакль о физике Льве Ландау
11 сентября 202419:03
Спектакль под рабочим названием «Солнце Ландау» будет поставлен в театре имени Евгения Вахтангова в новом сезоне. Об этом заявил главный режиссер Анатолий Шульев, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время пишется сценарий будущего спектакля о выдающемся ученом, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау.
«Мне кажется, он прожил очень неординарную, интересную, захватывающую жизнь, чтобы оказаться на сцене», - отметил режиссер.
Ранее в Театре Пушкина назвали главную премьеру юбилейного сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru