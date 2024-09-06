Евгений Миронов сыграет главную роль в новом спектакле Валерия Фокина
Народный артист России, худрук Театра Наций Евгений Миронов сыграет главную роль в новой постановке режиссера Валерия Фокина, сообщает журнал «Театр».
По словам актера, спектакль будет поставлен по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
«Для меня очень ценно вновь в своей творческой карьере приступить к работе с режиссером», - подчеркнул худрук Театра Наций.
Миронов также рассказал, что репетиции начнутся в апреле будущего года, а премьера намечена на открытие следующего сезона.
Ранее Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru