Евгений Миронов сыграет главную роль в новом спектакле Валерия Фокина

По словам актера, спектакль будет поставлен по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

«Для меня очень ценно вновь в своей творческой карьере приступить к работе с режиссером», - подчеркнул худрук Театра Наций.

Миронов также рассказал, что репетиции начнутся в апреле будущего года, а премьера намечена на открытие следующего сезона.

Ранее Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

