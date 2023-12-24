Ваенга объяснила «работой на износ» обморок в московском театре

По словам Ваенги, последнее время она работает на износ.

«Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я - практически нет», - поделилась исполнительница песни «Курю».

Ваенга 15 декабря потеряла сознание в Театре на Малой Бронной. Медики оказали певице помощь на месте.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов опроверг сообщения об участии артистки в постановке «Слава. Молодость», отмечает «Радиоточка НСН».

