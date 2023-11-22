Музыканты Ваенги 2 километра шли по заснеженной трассе на концерт в Пензе

Так, во время концерта певица рассказала своим фанатам о том, что ей и ее команде было непросто добраться до города. Сама певица добралась без проблем, однако музыкантам из-за перекрытой дороги пришлось идти два километра пешком, чтобы дойти до машины, которая ожидала их в Пензе. При этом все они успели прибыть на место проведение концерта вовремя.

Ранее певец Ваня Дмитриенко прервал выступление в Иркутске, чтобы помочь почувствовавшей себя плохо поклоннице. Концерт исполнителя хита «Венера — Юпитер» прошел 19 ноября в ночном клубе «Дикая лошадь». Во время мероприятия Дмитриенко заметил, что одной из зрительниц плохо. Артист остановил выступление и попросил охрану вывести фанатку из толпы, передает «Радиоточка НСН».

