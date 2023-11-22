Музыканты Ваенги 2 километра шли по заснеженной трассе на концерт в Пензе
Несмотря на плохую погоду и перекрытые дороги из-за снегопада, в Пензе состоялся концерт певицы Елены Ваенги. Выступление началось, 20 ноября, в 19:00 в ККЗ «Пенза». Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Так, во время концерта певица рассказала своим фанатам о том, что ей и ее команде было непросто добраться до города. Сама певица добралась без проблем, однако музыкантам из-за перекрытой дороги пришлось идти два километра пешком, чтобы дойти до машины, которая ожидала их в Пензе. При этом все они успели прибыть на место проведение концерта вовремя.
Ранее певец Ваня Дмитриенко прервал выступление в Иркутске, чтобы помочь почувствовавшей себя плохо поклоннице. Концерт исполнителя хита «Венера — Юпитер» прошел 19 ноября в ночном клубе «Дикая лошадь». Во время мероприятия Дмитриенко заметил, что одной из зрительниц плохо. Артист остановил выступление и попросил охрану вывести фанатку из толпы, передает «Радиоточка НСН».
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- Музыканты Ваенги 2 километра шли по заснеженной трассе на концерт в Пензе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru