В Запорожской области более 10 школ искусств и библиотек получили инструменты и книги
Музыкальные и художественные школы оснастили в Запорожской области по национальному проекту «Культура» в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. министра культуры региона Романа Олексина.
Он отметил, что за прошлый год было оснащено восемь детских школ искусств. По словам Олексина, художественные школы получили мольберты, краски, глиняные станки и многое другое. В музыкальные школы были поставлены разные музыкальные инструменты, указал он.
Так, необходимое оснащение получили Детская школа искусств Мелитополя, Днепрорудненская детская школа искусств, Детская художественная школа Энергодара, Мелитопольская художественная школа, Михайловская детская музыкальная школа, Приазовская детская музыкальная школа, Осипенковская детская музыкальная школа и Андреевская детская музыкальная школа.
Глава министерства подчеркнул, что еще четыре музыкальные школы оснастили по линии Министерства промышленности и торговли России совместно с Министерством культуры РФ.
Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что поставки музыкальных инструментов и оборудования для учреждений культуры начались в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в рамках нацпроекта «Культура», передает «Радиоточка НСН».
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