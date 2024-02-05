В Запорожской области более 10 школ искусств и библиотек получили инструменты и книги

Музыкальные и художественные школы оснастили в Запорожской области по национальному проекту «Культура» в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. министра культуры региона Романа Олексина.

Он отметил, что за прошлый год было оснащено восемь детских школ искусств. По словам Олексина, художественные школы получили мольберты, краски, глиняные станки и многое другое. В музыкальные школы были поставлены разные музыкальные инструменты, указал он.