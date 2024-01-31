Симфонический оркестр Луганской филармонии впервые выступит в Красноярске
Академический симфонический оркестр Луганской филармонии впервые приедет на гастроли в Красноярск и 16 февраля даст концерт по произведениям известных русских композиторов XIX века. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.
Отмечается, что оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова даст концерт в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера. В программе концерта прозвучат, в частности, опера «Руслан и Людмила», балет «Спартак», а также знаменитые «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь».
Генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный напомнил, в 2023 году красноярский Ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко посетил с концертом Луганск.
Ранее сообщалось, что Мариинский театр в Санкт-Петербурге отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Людвига ван Бетховена. Это произведение впервые было исполнено в Вене 7 мая 1824 года, за дирижерским пультом стоял сам композитор, передает «Радиоточка НСН».
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