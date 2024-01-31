Симфонический оркестр Луганской филармонии впервые выступит в Красноярске

Отмечается, что оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова даст концерт в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера. В программе концерта прозвучат, в частности, опера «Руслан и Людмила», балет «Спартак», а также знаменитые «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь».

Генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный напомнил, в 2023 году красноярский Ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко посетил с концертом Луганск.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр в Санкт-Петербурге отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Людвига ван Бетховена. Это произведение впервые было исполнено в Вене 7 мая 1824 года, за дирижерским пультом стоял сам композитор, передает «Радиоточка НСН».

