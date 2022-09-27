В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Япония отменила выступления народных артистов России Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, сообщает ТАСС.

Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижёра Гергиева

По его словам, это связано с тем, что оба культурных деятеля поддерживают курс российского лидера Владимира Путина.

«Это неразумное решение. Оттого что они поддерживают курс президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», - заключил Швыдкой.

Ранее в Латвии за поддержку спецоперации ВС РФ на Украине в список нежелательных для страны лиц были включены 25 граждан России, в том числе Никита Михалков, Владимир Машков, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев и другие, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба зала "Зарядье"
ТЕГИ:КультураКонцертЯпонияВалерий ГергиевДенис Мацуев
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