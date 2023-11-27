В Якутске к 2027 году построят кинопавильон для съемок российских и зарубежных компаний

В Якутске к 2027 году построят кинопавильон для съемок российских и зарубежных компаний, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, передает ТАСС.

По его словам, в регионе появится кинопавильон полного цикла, где смогут работать не только местные авторы, но и в целом дальневосточные компании, а также специалисты из других регионов и стран. Объект оснастят всем необходимым съемочным и осветительным оборудованием.

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Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС. По его словам, сегодня кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города.

Российские режиссеры зачастую в погоне за успехом подражают западному кинематографу, но это приводит к потере культурного кода страны, заявил кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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