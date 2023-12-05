В Якутии запустили первую зимнюю киношколу

Ранее стало известно, что киношколы короткого метра планируется открыть в российских регионах, пилотный проект уже запустили в Алтайском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Гильдии кинодраматургов РФ Алексея Алешковского. Он отметил, что в 2024 году такие киношколы появятся в Пермском крае и Кемеровской области. По словам Алешковского, планируется развивать региональные сценарные курсы, на которых предметно делались бы работы, посвященные каждому региону, передает «Радиоточка НСН».

