В Якутии запустили первую зимнюю киношколу
Первая «Зимняя киношкола» начала работу в рамках третьего фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» в Якутске, пишет ТАСС.
Киношкола запущена в рамках федеральной программы "Приоритет-2030", проект планируют сделать ежегодным. Так, слушателей ждут лекции и мастер-классы, а также просмотр работ экспертов.
Ранее стало известно, что киношколы короткого метра планируется открыть в российских регионах, пилотный проект уже запустили в Алтайском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Гильдии кинодраматургов РФ Алексея Алешковского. Он отметил, что в 2024 году такие киношколы появятся в Пермском крае и Кемеровской области. По словам Алешковского, планируется развивать региональные сценарные курсы, на которых предметно делались бы работы, посвященные каждому региону, передает «Радиоточка НСН».
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