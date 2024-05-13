В возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков
Советский и российский каскадер Владимир Жариков скончался 10 мая в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ. Там отметили, что в последнее время Жариков тяжело болел, терял зрение.
Владимир Жариков родился 6 ноября 1938 года в Смоленске. В 1969-м окончил Одесский госуниверситет, а в 1979-ом основал в Одессе школу каскадерского мастерства, преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».
Жариков участвовал в съемках десятков картин, в том числе в «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Десять негритят» и «В поисках капитана Гранта».
Ранее сообщалось, что известный американский актёр Стив Бушеми госпитализирован после того, как на него напали днем во время прогулки в Нью-Йорке по заливу Кипс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: МИРЭА закрыли на карантин до 24 мая из-за случая кори
- Паша Техник рассказал, что ему обещали вернуть украденную куртку за 250 тысяч рублей
- Умер вице-чемпион Олимпиады и ученый Евгений Браго
- СМИ: Глава «Газпрома» Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов
- В возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков
- Рекламный щит упал в Мумбаи во время пыльной бури, есть погибшие
- Семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Белгорода
- Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения
- В России объявили в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ
- Более 170 участников митинга за отставку Пашиняна были задержаны в Ереване
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru