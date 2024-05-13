В возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков

Советский и российский каскадер Владимир Жариков скончался 10 мая в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ. Там отметили, что в последнее время Жариков тяжело болел, терял зрение.

Владимир Жариков родился 6 ноября 1938 года в Смоленске. В 1969-м окончил Одесский госуниверситет, а в 1979-ом основал в Одессе школу каскадерского мастерства, преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».

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Жариков участвовал в съемках десятков картин, в том числе в «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Десять негритят» и «В поисках капитана Гранта».

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ФОТО: РИА Новости
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