В возрасте 56 лет скончался актёр из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев

Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1993 он окончил ЛГИТМиК. С 1992 по 2011 год работал в Санкт-Петербургском Театре юного зрителя имени Брянцева.

Лагачев участвовал в таких спектаклях как: «Комедия ошибок», «Все мыши любят сыр», «Горе от ума», «Крошка Цахес», «Преступление и наказание», «Остров сокровищ» и многих других — в общей сложности около сорока постановок.

Его дебют на экране пришелся на вторую половину 1990-х годов. Он снялся в сериалах «Тайны следствия», «Как в кино», «Морские дьяволы», а также в фильме «Гарпастум». Кроме того, Лагачев озвучивал ослика Иа-Иа в русских версиях американской франшизы о Винни-Пухе.

