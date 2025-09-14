В Белоруссии заявили о новом этапе сотрудничества с Россией в кино для молодежи

Сотрудничество России и Белоруссии в кинематографе вступает в новый этап, с акцентом на масштабные фильмы для молодежи. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра культуры Белоруссии Дмитрий Шляхтин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Отвечая на вопрос о военной драме «Возвращение Мендыша», он отметил, что работа ведется интенсивно.

Шляхтин отметил, что есть договоренности и с «Ленфильмом». По его словам, гендиректор белорусской киностудии Дмитрий Семенов сразу после форума отправится на съемки совместного проекта «Батька Минай».

«Я считаю, наступил новый период активного сотрудничества России и Беларуси в киносфере, и прежде всего, в создании масштабных лент, рассчитанных на подрастающее поколение», - отметил Шляхтин. По его словам, вся белорусская кинопродукция — совместная или национальная — ориентирована на воспитательные аспекты и молодежную аудиторию.

Съемки белорусско-российского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда» стартовали в августе в Смолевичском районе Белоруссии. Над проектом трудятся «Военфильм» и «Беларусьфильм», режиссер — Игорь Угольников, известный работами о Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

