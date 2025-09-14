Совет депутатов НАО избрал Ирину Гехт губернатором региона

На заседании в воскресенье 16 из 19 присутствовавших депутатов проголосовали за назначение Ирины Гехт на пост главы НАО. Она замещала обязанности губернатора с марта 2025 года, после того как была назначена временно исполняющей обязанности президентом РФ Владимиром Путиным.

Гехт была одной из трёх кандидатур, предложенных президентом России для избрания: помимо неё в списке значились депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета Заполярного района Татьяна Антипина.

До назначения в НАО Гехт возглавляла правительство Запорожской области — с мая 2024 по январь 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».