Совет депутатов НАО избрал Ирину Гехт губернатором региона
Совет депутатов Ненецкого автономного округа на заседании в воскресенье, 14 сентября избрал губернатором региона Ирину Гехт. Об этом сообщают РИА Новости.
На заседании в воскресенье 16 из 19 присутствовавших депутатов проголосовали за назначение Ирины Гехт на пост главы НАО. Она замещала обязанности губернатора с марта 2025 года, после того как была назначена временно исполняющей обязанности президентом РФ Владимиром Путиным.
Гехт была одной из трёх кандидатур, предложенных президентом России для избрания: помимо неё в списке значились депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета Заполярного района Татьяна Антипина.
До назначения в НАО Гехт возглавляла правительство Запорожской области — с мая 2024 по январь 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армения уберет изображение горы Арарат со штампа о пересечении границы
- СМИ: Трамп выдвинул ЕС нереальное условие для ужесточения санкций против РФ
- В Белоруссии заявили о новом этапе сотрудничества с Россией в кино для молодежи
- Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
- Совет депутатов НАО избрал Ирину Гехт губернатором региона
- В возрасте 56 лет скончался актёр из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев
- Кадыров заявил, что у его сына нет незаслуженных наград
- Пропавшего судью нашли мертвым в Иркутске
- В Подмосковье на парковке в Путилково произошел пожар
- Максим Фадеев назвал своих фаворитов «Интервидения-2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru