В Воронеже вслед за Краснодаром отменили концерт Ани Лорак

Концерт украинской артистки Ани Лорак, который был запланирован на 24 апреля в Воронеже, перенесен. Об этом сообщается на сайте площадки Event Hall.

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Билеты на мероприятие продавались в диапазоне от двух до десяти тысяч рублей. На сегодняшний день места в зале выкуплены менее чем на половину.

В объявлении Event Hall говорится, чтобы зрители по всем вопросам обращались к организаторам концерта. Сроки переноса неизвестны.

Ранее в Краснодаре был отменен концерт певицы Ани Лорак. В пресс-службе администрации города заявили, что его жители против концерта из-за ее высказываний в поддержку Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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