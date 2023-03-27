В Воронеже вслед за Краснодаром отменили концерт Ани Лорак
Концерт украинской артистки Ани Лорак, который был запланирован на 24 апреля в Воронеже, перенесен. Об этом сообщается на сайте площадки Event Hall.
Билеты на мероприятие продавались в диапазоне от двух до десяти тысяч рублей. На сегодняшний день места в зале выкуплены менее чем на половину.
В объявлении Event Hall говорится, чтобы зрители по всем вопросам обращались к организаторам концерта. Сроки переноса неизвестны.
Ранее в Краснодаре был отменен концерт певицы Ани Лорак. В пресс-службе администрации города заявили, что его жители против концерта из-за ее высказываний в поддержку Украины.
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