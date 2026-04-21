Два человека погибли в массовом ДТП в центре Москвы

Два человека погибли в результате массового ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным ведомства, накануне на улице Садовая-Черногрязская женщина за рулем автомобиля «Мерседес» столкнулась с электровелосипедом и такси, впоследствии наехала на место, где велись ремонтные работы, и столкнулась еще с несколькими авто.

«В результате аварии водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир автомобиля «Мицубиси» скончалась в медицинском учреждении», - подчеркнули в прокуратуре.

Также есть пострадавшие, их число не называется.

По факту ЧП начали процессуальную проверку.

