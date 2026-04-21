Редактору Ura.ru Аллаярову дали пять лет тюрьмы по делу о взятке

Редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова приговорили к пяти годам заключения по делу о взятке. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Приговор вынес Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Аллаярову назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в 1,2 млн рублей. Также редактору запретили на четыре года заниматься журналистской и издательской деятельностью.

«Аллаяров обвинялся в даче взятки своему родному дяде, на тот момент начальнику отдела УгРО ОП-10 Андрею Карпову. За деньги тот давал ему оперативную сводку, которую парень использовал для разработки тем и подготовки материалов», - напоминает информагентство.

В течение процесса фигурант отрицал обвинения, но на заседании суда признал вину, отметив, что действовал из стремления быть первым среди СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Михаила Толмачева, защита будет обжаловать приговор Аллаярову.

