Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставило более 27 тонн гуманитарной помощи в Ливан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению президента... Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн груза», - указано в сообщении.

В Ливан привезли в том числе передвижные электростанции, продукты палатки, матрасы и одеяла. Груз передали уполномоченным представителям ливанского правительства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ, обратным рейсом из Бейрута доставят в Москву группу россиян и членов их семей.

Ранее Россия направила на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза, напоминает Ura.ru.

