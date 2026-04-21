Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
МЧС России доставило более 27 тонн гуманитарной помощи в Ливан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению президента... Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн груза», - указано в сообщении.
В Ливан привезли в том числе передвижные электростанции, продукты палатки, матрасы и одеяла. Груз передали уполномоченным представителям ливанского правительства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ, обратным рейсом из Бейрута доставят в Москву группу россиян и членов их семей.
Ранее Россия направила на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза, напоминает Ura.ru.
