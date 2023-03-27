В Сибири отменили концерты Меладзе

В новосибирской компании, занимающейся продажей билетов на концерты Меладзе 26 и 30 апреля, сообщили, что отменены оба выступления.

Замдиректора кемеровского спортивно-развлекательного комплекса «Арена» также опровергла информацию о концертах музыканта в городе.

Представители барнаульского Ледового дворца «Титов-Арена» заявили, что информация о выступлении певца могла быть размещена только на старых афишах, а сам Меладзе является запрещенным артистом.

Ранее сообщалось, что организатор отмененного концерта Валерия Меладзе в Архангельске требует с певца 1,25 миллиона рублей.

