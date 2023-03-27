В Сибири отменили концерты Меладзе
В Новосибирске, Барнауле и Кемерово отменили концерты российского певца Валерия Меладзе, сообщает РИА Новости.
В новосибирской компании, занимающейся продажей билетов на концерты Меладзе 26 и 30 апреля, сообщили, что отменены оба выступления.
Замдиректора кемеровского спортивно-развлекательного комплекса «Арена» также опровергла информацию о концертах музыканта в городе.
Представители барнаульского Ледового дворца «Титов-Арена» заявили, что информация о выступлении певца могла быть размещена только на старых афишах, а сам Меладзе является запрещенным артистом.
Ранее сообщалось, что организатор отмененного концерта Валерия Меладзе в Архангельске требует с певца 1,25 миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- ВСУ обстреляли село в Белгородской области
- В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
- Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии
- Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков
- На Украине предложили запретить TikTok
- Авербух рассказал о бодром сообщении от Костомарова
- В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах
- Герой России Дмитрий Лисицкий погиб на СВО
- В Москве девушка умерла после приема препарата для иммунитета
- В Сибири отменили концерты Меладзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru